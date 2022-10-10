За прошедшую неделю в Удмуртии произошло 27 пожаров

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С 3 по 9 октября в Удмуртии произошло 27 возгораний, 16 из которых – в жилых и садоводческих домах. Как сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии, наиболее частой причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводов.

Так, днем 5 октября в одном из садово-некоммерческих товариществ Глазовского района из-за короткого замыкания электропроводки в сарае загорелись садовый дом, баня и сарай.

Вечером следующего дня, 6 октября в Каракулинском районе по этой же причине загорелась пристройка жилого дома. В результате был поврежден дом, а его хозяин получил серьезные ожоги.

8 октября ночью в Ленинском районе Ижевска в огне пострадала кровля жилого дома и бани. Причиной возгорания все также является короткое замыкание.

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