Курсы специальной военной подготовки открыли в Ижевске

Фото: @a.brechalov

Александр Бречалов решил открыть на территории Удмуртии курсы специальной военной организации. Об этом глава региона сообщил на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Курсы предназначены для всех мужчин призывного возраста, которые готовы отправиться на территории проведения СВО добровольно. А также для тех, кто уже служил раньше, но понимает, что некоторые знания и навыки им требуется обновить. Но в целом, пройти курс может любой желающий.

В минувшие выходные на базе биатлонного комплекса им. Демидова прошли первые уроки. Обучаемые прослушали курс первой помощи, топографии, огневой подготовки, уроки работы с приборами связи и спецтехникой.

Сегодня, 10 октября, стартуют вечерние курсы. Занятия будут проходить с понедельника по четверг с 18:00 до 21:00 по адресу: ул. Красноармейская, 130.

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