Гороскоп на 11 октября: Тельцов ждет страсть, а Козерогам стоит обращать внимание на детали

Астролог из Ижевска сделал прогноз для наших читателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Овен

Важный день – вы узнаете много нового, встретитесь с новыми людьми. Прислушайтесь к голосу сердца, делайте только то, что хочется. Не стоит ввязываться в конфликты, не спорьте ни с подчиненными, ни начальством. На семейном фронте все безоблачно. А вот одиноким Овнам стоит разнообразить свой досуг вне дома.

Телец

Хороший день, особенно для любовных дел. Будьте внимательны к своему партнеру, если такой есть. Если вы пока одиноки, знайте – это ненадолго, вскоре вас ждет увлекательное путешествие в мир любви и страсти. Удачными в этом день окажутся поездки, встречи и покупки.

Близнец

Не исключено, что в этот день вам придется делать работу за других. Не отчаивайтесь и постарайтесь сделать ее как можно быстрее. Поверьте, это зачтется вам! Не стоит конфликтовать в этот день и отстаивать свое мнение – не лучший для этого день, из-за какой-то мелочи вы можете нажить себе врагов.

Рак

В начале дня не стоит ничего планировать – все равно все пойдет не по задуманному. В конце дня вас ждет приятная встреча. Обратите внимание на свое психоэмоциональное здоровье – больше гуляйте, расслабляйтесь, запишитесь на сеанс массажа.

Лев

Активный день – не сидите в стороне, активно заявляйте о себе, рассказывайте и делитесь происходящим с коллегами и друзьями. Вероятны шансы на встречу с нужными людьми. Одинокие Львы, будьте во всеоружии. Сейчас ваше время и ваш шанс встретить свою половинку.

Дева

Первая половина окажется настолько непредсказуемой, что это может выбить вас из колеи. Будьте внимательны – возможно, именно сейчас в вашу голову придут интересные идеи. Не забудьте зафиксировать их. Спокойно обдумывайте все свои шаги, тогда все сложится удачно.

Весы

Оставайтесь при своем мнении – сегодня оно позволит вам избежать недоразумений и ошибок. Звезды советуют вам проявить силу характера – сегодня она поможет вам преодолеть как мелкие, так и крупные неприятности. Их особенно много будет в первой половине дня, поэтому подготовьтесь к неожиданностям.

Скорпион

Не стоит торопиться с принятием решения. Иначе совершите непоправимые ошибки. Займитесь самыми простыми задачами, не вступайте в новые проекты. Вечером стоит расслабиться – пусть это будет встреча с друзьями. Именно они помогут пережить вам это нелегкое время.

Стрелец

В первой половине дня лучше завершить то, что висит на вас уже давно. Новости от коллег будут не самыми приятными, постарайтесь отнестись к ним как можно спокойнее. Не стоит отказываться от запланированных встреч.

Козерог

Размеренный день для рутинной работы. Внимательно относитесь к мелочам, следите за подсказками, которые всплывают в течение дня. Прислушивайтесь и к советам тех, кому доверяете. Не исключены важные, даже судьбоносные встречи.

Водолей

Не стоит отсиживаться в стороне, будьте как можно активнее. В этот день вам не раз придется менять свои планы – не расстраивайтесь, будет еще лучше. Прислушайтесь к тому, что узнаете в первой половине дня. Семейным Водолеям не стоит брать на себя все и сразу, распределяйте нагрузку.

Рыбы

Проявите терпение к своим близким – сейчас они стоят на распутье и им нужна ваша поддержка. Не стоит слушать чужие советы, доверяйте себе и своей интуиции при принятии важных решений. Не стоит ввязываться в финансовые авантюры.

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