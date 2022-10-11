11 октября в Ижевске ожидаются небольшие дожди и до +12 градусов тепла

Какая погода ждет ижевчан во вторник Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на этот вторник.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 11 октября в Ижевске ожидается облачная погода. Температура воздуха в столице Удмуртии составит +10..+12 °С. Местами пройдут небольшие дожди. Скорость восточного ветра достигнет 5-10 м/с.

К вечеру по данным Росгидрометцентра столбик термометра опустится до +7 °С. Ветер изменится на юго-восточный, его скорость составит около 2 м/с. Дожди прекратятся.

Желаем вам отличного дня!

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