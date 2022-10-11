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Происшествия11 октября 2022 5:45

Вооружившись игрушечным пистолетом, мужчина из Ижевска ограбил офис микрозаймов

Грабителя поймали «по горячим следам»
Софья Кель
Фото: сайт МВД по Удмуртии

Фото: сайт МВД по Удмуртии

Накануне днем ранее судимый за кражу 38-летний житель Ижевска напал на, расположенный в соседнем от его дома здании, офис микрозаймов. Об этом сообщает пресс-служба МВД Удмуртии.

Чтобы скрыть свою личность мужчина надел медицинскую маску. И угрожая игрушечным пистолетом, украл более 10 тысяч рублей. После этого скрылся.

Вскоре мужчину задержали и изъяли украденные деньги.

Сейчас ижевчанин находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия».

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