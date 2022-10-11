Зампредседателя правительства Удмуртии Евгений Поздеев покинул свой пост

Евгений Поздеев покинул пост по своей инициативе. Фото: vk.com/semenov_yaroslav78

Евгений Поздеев освобожден указом Главы Удмуртии Александра Бречалова от должности заместителя председателя правительства республики. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте Главы и правительства региона.

Сообщается, что причиной расторжения трудового договора стала инициатива самого работника.

Напомним, Евгения Поздеева назначили на пост вице-премьера в декабре прошлого года. Он курировал работу республиканских Минстроя и Миндортранса. До этого Евгений Поздеев возглавлял главное управление Госнадзора Удмуртии.

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