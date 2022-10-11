В Ижевске один взрослый и двое детей пострадали в результате ДТП с опрокидыванием авто

ДТП произошло неподалеку от торгового центра
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Вечером 10 октября на улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, об этом сообщили в 1-ом отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.
Дорожная авария случилась примерно в 17:00 напротив дома 255 Б, неподалеку от торгового центра. Столкнулись два автомобиля – «Лада Калина» и «Шкода». В ходе столкновения произошел наезд на пешехода – женщину. «Лада» перевернулась, в ее салоне находились два несовершеннолетних пассажира – мальчики 6 лет.
Двое детей находились в опрокинувшемся автомобиле
Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии
Дети и женщина были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП уточняются.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Зампредседателя правительства Удмуртии Евгений Поздеев покинул свой пост
11 октября в Ижевске ожидаются небольшие дожди и до +12 градусов тепла
За прошедшую неделю в Удмуртии произошло 27 пожаров
Фасад здания ДШИ № 11 в Ижевске обновили