В Ижевске один взрослый и двое детей пострадали в результате ДТП с опрокидыванием авто

ДТП произошло неподалеку от торгового центра Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 10 октября на улице Удмуртской в Ижевске произошло ДТП с опрокидыванием автомобиля, об этом сообщили в 1-ом отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.

Дорожная авария случилась примерно в 17:00 напротив дома 255 Б, неподалеку от торгового центра. Столкнулись два автомобиля – «Лада Калина» и «Шкода». В ходе столкновения произошел наезд на пешехода – женщину. «Лада» перевернулась, в ее салоне находились два несовершеннолетних пассажира – мальчики 6 лет.

Двое детей находились в опрокинувшемся автомобиле Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Дети и женщина были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Обстоятельства ДТП уточняются.

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