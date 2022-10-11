Жителя Удмуртии осудят за убийство лосихи

Фото: телеграм-канал Дениса Удалова: @udalov_mpr

Жителя деревни Шабердино в Завьяловском районе задержали за браконьерство. Как сообщает министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов, мужчина пристрелил лосиху.

Охотник признал свою вину. У него изъяли ружье, охотничий нож и незаконную добычу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Мужчина может заплатить 500 тысяч рублей в качестве штрафа или отсидеть два года. Кроме того, ему придется возместить экологический ущерб в размере 400 тысяч рублей.

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