По инициативе жителей в Октябрьском районе Ижевска построят сразу три детские площадки

Кроме этих трех проектов, также планируется реализовать еще 15 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Октябрьском районе Ижевска откроют три новые детские площадки. Как сообщает глава города Олег Бекмеметьев, строительство пройдет в трех микрорайонах – Орловское, Чистопрудный и на муниципальной территории у дома 34 на Нижней улице.

Жители этого района победили в конкурсе инициативного бюджетирования. Благоустройство уже началось.

На Нижней улице установили песочницу, игровой комплекс, а также высадили кустарники и деревья. Планируется построить детский городок, воркаут-площадку и комфортные пешеходные дорожки.

В Орловском микрорайоне уже высадили многолетние растения. Осталось только установить горки, качели и спортивное оборудование.

Все строительство проходит при непосредственном участии жителей.

«Инициативное бюджетирование – это еще одна возможность направить средства бюджета на решение действительно важных для горожан вопросов. Большую часть стоимости проектов покрывает республиканская субсидия – до 1 млн рублей, остальное – средства городского бюджета, вклад самих жителей и спонсоров», – поясняет Бекмеметьев.

Кроме этих трех проектов, также планируется реализовать еще 15.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Удмуртии осудят за убийство лосихи

В Ижевске один взрослый и двое детей пострадали в результате ДТП с опрокидыванием авто

Вооружившись игрушечным пистолетом, мужчина из Ижевска ограбил офис микрозаймов