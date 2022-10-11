53 % жителей Ижевска не видят перспективы для карьеры в родном городе

Оценки перспектив на успешную карьеру в родном городе за год снизились практически во всех городах Фото: Иван МАКЕЕВ

Россияне прошли опрос и ответили на вопросы об оценке возможностей построения карьеры в родном городе. По данным статистики SuperJob, 53 % опрошенных из столицы Удмуртии ответили, что не видят перспективы для успешной работы в родном городе, 29 % ответили обратное и еще 18 % затруднились с ответом.

В всероссийском опросе приняли участие 20 с половиной тысяч работающих жителей городов страны с населением от 500 тыс. человек. По результатам опроса отмечается, что по сравнению с прошлым годом оценки перспектив на успешную карьеру в родном городе снизились практически во всех городах. Исключениями стали Набережные Челны, Киров, Ярославль и Владивосток.

Топ городов для построения карьеры возглавила столица страны – Москва. За ней следуют Санкт-Петербург, Казань, Тюмень и Екатеринбург.

Самыми сложными городами для построения карьеры оказались Омск, Волгоград, Новокузнецк и Астрахань.

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