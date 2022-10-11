Мошенник украл у жителя Удмуртии более полумиллиона рублей

Мошенник сообщил мужчине, что с его счета пытались вывести деньги Фото: Амир Закиров

47-летний житель Сарапула обратился в полицию и сообщил о том, что у него украли 550 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба МВД Удмуртии мошенник представился сотрудником службы безопасности банка.

Неизвестный позвонил мужчине и сообщил, что с его счета пытались вывести деньги. Чтобы сохранить сбережения, мошенник убедил свою жертву оформить «зеркальный кредит». После этого мужчина перевел 550 тысяч рублей на указанный ему счет.

Когда позвонивший ему «сотрудник банка» перестал выходить на связь, мужчина понял, что стал жертвой мошенничества и обратился в полицию.

Возбудили уголовное дело по статье «Кража с банковского счета».

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителя Удмуртии осудят за убийство лосихи

53 % жителей Ижевска не видят перспективы для карьеры в родном городе

Вооружившись игрушечным пистолетом, мужчина из Ижевска ограбил офис микрозаймов