Угрожая ножом, мужчина обокрал 20-летнюю жительницу Ижевска

Мужчина уже был ранее осужден за кражу Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ижевске полиция задержала 48-летнего безработного мужчину, обвиняемого в вооруженном нападении и краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Жертвой мужчины стала 20-летняя официантка. Ночью недалеко от жилого дома на улице Молодежная на нее напал мужчина и, угрожая ножом, украл у нее деньги.

Известно, что мужчина уже был ранее осужден за кражу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Было возбуждено уголовное дело.

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