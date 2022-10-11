Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия11 октября 2022 8:36

Угрожая ножом, мужчина обокрал 20-летнюю жительницу Ижевска

Нападение он совершил ночью
Софья Кель
Мужчина уже был ранее осужден за кражу

Мужчина уже был ранее осужден за кражу

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ижевске полиция задержала 48-летнего безработного мужчину, обвиняемого в вооруженном нападении и краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Жертвой мужчины стала 20-летняя официантка. Ночью недалеко от жилого дома на улице Молодежная на нее напал мужчина и, угрожая ножом, украл у нее деньги.

Известно, что мужчина уже был ранее осужден за кражу. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Было возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Мошенник украл у жителя Удмуртии более полумиллиона рублей

53 % жителей Ижевска не видят перспективы для карьеры в родном городе

Вооружившись игрушечным пистолетом, мужчина из Ижевска ограбил офис микрозаймов