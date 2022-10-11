Пьяная автоводительница из Удмуртии врезалась в столб и уронила его на пешехода

Фото: @chp_dtp_udmurtiya

Утром 8 октября 30-летняя жительница Воткинска сбила фонарный столб. Как сообщает пресс-служба госавтоинспекции Удмуртии пьяная женщина, сидя за рулем без водительских прав, не справилась с управлением.

Управляя «Тойотой Королла», она врезалась в фонарный столб. После чего он упал на, проходящего мимо, 55-летнего пешехода. Мужчина получил травмы.

Фото: @chp_dtp_udmurtiya

Автомобиль поместили на специализированную стоянку. Проводится расследование.

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