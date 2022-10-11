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Происшествия11 октября 2022 9:25

Жительницу Удмуртии осудили за убийство сестры

Женщина нанесла 10 ударов ножом
Софья Кель
Подсудимая полностью признала свою вину

Подсудимая полностью признала свою вину

Фото: Константин ИВШИН

Поставлена точка в расследование уголовного дела 40-летней жительницы Глазова. Как сообщает пресс-служба следственного комитета России по Удмуртии, женщина убила свою родную сестру.

7 февраля этого года в ходе ссоры осужденная нанесла родственнице более 10 колото-резаных ран ножом в область груди. 34-летняя женщина скончалась на месте.

Подсудимая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 9 лет исправительной колонии общего режима.

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