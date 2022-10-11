Хлеборобы Удмуртии собрали рекордные 937 тысяч тонн зерна

Фото: @a.brechalov
Сельхозпредприятия Удмуртии закончили сборку урожая. И как сообщает глава региона Александр Бречалов этой осенью они побили рекорд десятилетия.
«Средняя урожайность по республике тоже рекордная — 27,9 центнера с гектара», – подчеркивается в сообщении.
Фото: @a.brechalov
Лидерами по заготовке хлеба стали можгинцы, сарапульцы и алнашцы. Суммарно они заготовили более 262 тонн хлеба.
Над этим трудились более 2 100 специалистов.
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