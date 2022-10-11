Почти сутки искали в лесу женщину-грибника из Ижевска

Фото: @rescue_service.izhevsk
10 октября в лесу недалеко от садоогородов «Малиново» потерялась пенсионерка, которая отправилась туда за грибами. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательного отряда «Регион 18».
На поиски женщины отправились сотрудники полиции и поисково-спасательной службы Удмуртии, а также добровольцы.
Спасатели определили район поисков и, совместно с поисковыми группами, отправились в лес.
Фото: @rescue_service.izhevsk
Женщину нашли только около 2 часов ночи. Горе-грибника вывели из леса и передали родственникам.
Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже рассказывала о другой женщине, которая потерялась в лесу в этот же день.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Гороскоп на 11 октября: Тельцов ждет страсть, а Козерогам стоит обращать внимание на детали
Мошенник украл у жителя Удмуртии более полумиллиона рублей
Жительницу Удмуртии осудили за убийство сестры