Почти сутки искали в лесу женщину-грибника из Ижевска

Фото: @rescue_service.izhevsk

10 октября в лесу недалеко от садоогородов «Малиново» потерялась пенсионерка, которая отправилась туда за грибами. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательного отряда «Регион 18».

На поиски женщины отправились сотрудники полиции и поисково-спасательной службы Удмуртии, а также добровольцы.

Спасатели определили район поисков и, совместно с поисковыми группами, отправились в лес.

Фото: @rescue_service.izhevsk

Женщину нашли только около 2 часов ночи. Горе-грибника вывели из леса и передали родственникам.

Напоминаем, что ранее «Комсомолка» уже рассказывала о другой женщине, которая потерялась в лесу в этот же день.

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