Машина загорелась на мосту в Ижевске

Фото: слушатель «НАШЕ Радио-Ижевск»
В Ижевске на 14-й улице, на мосту между рестораном «Pride» и улицей Баранова, загорелся автомобиль. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Как сообщают очевидцы первыми на выручку водителю пришли автоводители, которые попытались потушить огонь огнетушителями. Позднее прибыли пожарные, врачи и сотрудники ДПС.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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