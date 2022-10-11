Машина загорелась на мосту в Ижевске

Фото: слушатель «НАШЕ Радио-Ижевск»

В Ижевске на 14-й улице, на мосту между рестораном «Pride» и улицей Баранова, загорелся автомобиль. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как сообщают очевидцы первыми на выручку водителю пришли автоводители, которые попытались потушить огонь огнетушителями. Позднее прибыли пожарные, врачи и сотрудники ДПС.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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