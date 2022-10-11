Трагедия в 88-й школе: почему профессиональная охрана не смогла ее предотвратить

Что нужно сделать, чтобы в образовательных учреждениях Ижевска стало безопаснее Фото: Алексей БУЛАТОВ

26 сентября всю страну потрясло страшное известие о нападении вооруженного преступника на учеников и учителей школы № 88 в Ижевске.

В России это далеко не первая трагедия. Ранее подобные происшествия произошли в Казани и Перми. Почему горький опыт соседей ничему не научил Ижевск?..

Ночную охрану предлагалось вообще убрать

До недавнего времени ижевские школы охраняли обычные вахтеры. В редких случаях – сотрудники ЧОПа – там, где родители согласились оплачивать их работу. Первой забила тревогу Общественная палата города. Еще в 2020 г. она предложила привлечь к охране школ и детских садов профессионалов и выделять на это бюджетные средства. Тогда городская администрация выступила с инициативой внедрить систему охранного видеонаблюдения. При этом охранников и вахтеров в ночное время планировалось убрать совсем.

Однако, изучив проект, и общественники, и представители ЧОПов выступили против. Возникло немало вопросов и по технической документации, и по схеме работы видеонаблюдения. Более того, предлагаемая система противоречила федеральному законодательству. Так, согласно постановлению правительства России № 1006 от 2 августа 2019 года, образовательные учреждения Ижевска обязаны были привести в соответствие с законом все, что связано с антитеррором, – в том числе и обеспечить именно физическую охрану в лице квалифицированных сотрудников ЧОПов. То есть отказ от физической охраны невозможен. Республиканская прокуратура неоднократно объявляла предостережения на этот счет. В итоге внедрение охранного видеонаблюдения в первоначальном виде ушло на доработку, и принято не было.

До 2021 года квалифицированная охрана была далеко не во всех школах Ижевска Фото: Архив КП

Летом 2021 г., после трагедии в казанской гимназии, Глава Удмуртии Александр Бречалов принял решение финансировать профессиональную охрану образовательных учреждений из республиканского бюджета. На это были выделены беспрецедентные средства: к примеру, в 2022 г. – 1,3 млрд руб. Однако даже с таким финансированием оказалось, что решить проблему на местах не удается.

Кстати, после казанской трагедии наш журналист в порядке эксперимента посетил образовательные организации Ижевска. Под видом ученицы с чехлом от укулеле в руках наша сотрудница смогла свободно пройти в три школы города.

Нашли вахтеров на прежних местах

А уже 20 сентября 2021 г. страну всколыхнул инцидент в университете Перми. Здесь также в результате стрельбы погибли люди, в том числе уроженка Удмуртии.

Общественная палата Ижевска вновь призвала собраться за круглым столом власти города, силовые структуры и надзорные органы, чтобы решить, как усилить безопасность в образовательных учреждениях.

Общественный мониторинг образовательных организаций. Фото: Общественная палата Ижевска

В ходе подготовки мероприятия инициативная группа из общественников и представителей городской администрации вышла в школы Ижевска с проверками. Результаты оказались неутешительными. В большинстве школ охранники не были ознакомлены с собственной должностной инструкцией. Многие не имели нужных документов, а когда им задавали вопросы по организации безопасности, откровенно терялись. Кроме того, охрана допускала проход на территорию школы посторонних лиц, не вела журналы посещений, да и списки самих сотрудников, которые должны были охранять объект, присутствовали далеко не везде. Иногда в школе находился только один охранник, который мог в любой момент отлучиться со своего поста на обход или по личным делам. Средств защиты дыхания, фонарей и ручных металлодетекторов также много где не обнаружилось. А в ряде школ и вовсе не было никакой квалифицированной охраны – только вахтеры и сторожа. Что касается тревожной кнопки, то в некоторых случаях это был просто мобильный телефон, который еще и лежал вне зоны доступа охранника.

На тот момент, по данным городского Управления образования, модернизация тревожных кнопок уже велась, а вот договоры с ЧОПами действительно были заключены далеко не во всех образовательных учреждениях. Оказалось, что в Ижевске просто нет достаточного количества сотрудников охранных предприятий.

Общественники проверяют охрану школ в Ижевске. Фото: Общественная палата Ижевска

По итогам круглого стола Общественная палата Ижевска сформировала следующие предложения в адрес городской администрации и Управления Росгвардии по Удмуртии:

- приглашать общественников на обсуждения модернизации городской системы охраны социальных учреждений;

- интегрировать тревожную кнопку образовательных учреждений в систему оповещения;

проверить фактическое количество квалифицированных охранников в республике;

- организовать обучение дополнительного количества охранников и разработать комплекс стимулирующих мер;

- предусмотреть в техническом задании охрану образовательных учреждений сотрудниками с квалификацией не ниже 6-го разряда;

- поддержать инициативу о дополнении тендера по ФЗ № 44 процедурой аккредитации участников (чтобы можно было отсеивать недобросовестных подрядчиков).

Один из круглых столов по безопасности образовательных учреждений, инициированных Общественной палатой Ижевска Фото: Амир Закиров

Примерно через два месяца, 30 ноября 2021 года, состоялся второй общественный мониторинг образовательных организаций. К сожалению, он показал, что ситуация практически не изменилась: отсутствие специализированной охраны (школы продолжали сторожить вахтеры), устаревшие кнопки экстренного вызова. Все так же отсутствовал список охранников, а у них самих в ряде случаев отсутствовали металлодетекторы, личные карточки и медицинские книжки, подтверждающие в том числе и психическое здоровье самого охранника. В порядке эксперимента в одной из школ была нажата тревожная кнопка. Мобильная группа приехала, но сотрудники прибыли без шлемов и жилетов и с трудом нашли охраняемый объект. Несколько охранников не имели средств связи или не умели ими пользоваться. Все нарушения общественники фиксировали и с рекомендациями от городской палаты и экспертов незамедлительно отправляли в Управление образования города.

Вопрос в деньгах?

Добавим, что еще с конца мая 2021 года Владимир Старцев, член комиссии Общественной палаты Ижевска по безопасности и правам человека, не раз давал Управлению образования города рекомендацию руководствоваться при формировании бюджета приказом Росгвардии № 45 от 15 февраля 2021 года. Этот приказ регламентирует минимальную цену контракта с ЧОПом. Тем не менее даже после того, как на уровне республики было принято решение о выделении средств на охрану школ и детских садов силами ЧОПов, финансовая политика не изменилась.

«Цены, которые устанавливает заказчик, не соответствуют приказу Росгвардии № 45. Потому на рынке Ижевска действительно практически нет охранных предприятий с квалифицированным персоналом, которые согласились бы работать за эту сумму. Если будет установлена достойная оплата, на торги начнут заявляться ЧОПы, которые могли бы оказывать профессиональные охранные услуги школам и детским садам», – отметил Владимир Старцев позже, в ноябре того же года, когда выяснилось, что половина образовательных учреждений Ижевска не обеспечена квалифицированными охранниками.

Неохраняемые входы в школы можно увидеть и сейчас. Фото: Дана Солнцева

Также он отмечал, что вопрос необходимо решить на уровне Минфина Удмуртии. По мнению эксперта, закупки в Ижевске изначально пошли по неверному пути: лоты получились слишком крупные и оказались не по силам небольшим местным ЧОПам.

«Нужно было делить крупные лоты на несколько. Например, лот на 30 объектов не сможет взять ни одна ижевская организация. Даже Росгвардия и та не обладает таким количеством дополнительных сотрудников. Так как в этом случае на оказание охранных услуг нужно поставить более 100 человек, чтобы на каждый круглосуточный пост приходилось 4,5 единицы – таково требование трудового законодательства. Но ЧОПы работают по упрощенной системе налогообложения, которая не предусматривает такой большой штат. <…> Для многих образовательных организаций подрядчики найдены по малым закупкам, но, по сути, это те же компании, которые раньше соглашались работать за родительские деньги. Можно ли здесь говорить о качестве? В основном в этих компаниях функцию охранников выполняли пенсионеры, не имеющие квалификации», – пояснил Владимир Старцев.

Как подчеркнул эксперт, малые закупки не решили проблемы. В сложившейся ситуации следовало выходить на уровень законодательных инициатив, и общественники предлагали варианты, которые позволили бы сделать процедуры закупок более эффективными и прозрачными, однако эту инициативу проигнорировали.

Калитки днем закрываются не во всех школах. Фото: Дана Солнцева

Директор школы должен заниматься учебным процессом

Остался спорным и вопрос контроля качества. Действительно, как директор школы может оценить профессионализм охранника и вовремя заметить недочеты? А ведь именно на директоров такая обязанность оказалась возложена законодательством (Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ [ред. от 24.09.2022] «Об образовании в Российской Федерации», статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации).

«Общественная палата выходила с предложением дополнить техническое задание нормативно-правовой документацией, касающейся профессионального стандарта охранника. Это способствовало бы пониманию уровня квалификации работника руководством школы. В Управлении образования нам ответили, что необходимость в таком дополнении отсутствует, так как применение профессиональных стандартов и без того является обязательным для охранных предприятий», – рассказал Владимир Старцев.

Школы должны быть оборудованы металлодетекторами. Фото: Дана Солнцева

По факту получается, что сейчас для руководства школы единственный способ выявить недобросовестного поставщика в сфере охранных услуг – это дождаться по-настоящему грубых нарушений и расторгнуть контракт.

«При этом директор школы должен как-то успевать заниматься учебным процессом. Выход мы видим в отдельной должности. В каждом регионе у главы есть советник по безопасности! Их функционал должна возглавить строчка об обеспечении безопасности школ, детских садов, ССУЗов и ВУЗов, – рассуждает эксперт.

Отметим, что с 15 по 20 сентября Общественная палата Ижевска планировала провести очередную проверку охраны школ, однако сроки были перенесены по инициативе Управления образования. Объезд должен был состояться 28–29 сентября. Теперь по понятным причинам он отложен на неопределенный срок, а проверкой школ занимаются силовики.

Можно ли было избежать трагедии?

6 сентября 2022 года Глава Ижевска Олег Бекмеметьев сообщил о том, что 235 муниципальных учреждений образования в столице Удмуртии – то есть 100 % – находятся под охраной специализированных ЧОПов. Однако имеющаяся система охраны образовательных организаций не смогла воспрепятствовать трагедии, произошедшей 26 сентября 2022 года в школе № 88 города Ижевска, ровно через 6 дней после годовщины стрельбы в Пермском университете.

Мемориал возле школы № 88 Фото: Мария Бакланова

После трагедии у многих ижевчан возник вопрос: почему охранники не были вооружены? Ведь законом это не запрещено. Как объяснил Владимир Старцев, практический перечень закреплен в Национальном стандарте РФ ГОСТ Р 58485-2019 «Обеспечение безопасности образовательных организаций» (далее – Стандарт), который в настоящее время принят и действует на территории России. В соответствии с п. 2.1 типовой должностной инструкции… охранник образовательной организации имеет право, в частности, применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в случаях и порядке, которые установлены законодательством.

На условиях анонимности один из экспертов в охранной сфере рассказал нам, что охранникам образовательных организаций действительно разрешено иметь при себе оружие (при наличии лицензии), однако в Ижевске это не предусмотрено договорами с образовательными организациями. Обязать охрану носить оружие в ЧОП тоже не могут, этот момент остается на усмотрение заказчика.

«Стоимость вооруженной охраны в разы дороже. Что касается охранников, работающих в ЧОПах, то часто это люди в возрасте, которым работодатель не хочет платить много. Зачастую они вообще там официально не работают, хотя имеют удостоверения частных охранников», – отметил специалист.

Как бы то ни было, при четко отработанной системе, включающей необходимые технические средства, принять меры при нападении могут и невооруженные сотрудники охраны.

Возле школы № 88 дежурит полиция Фото: Мария Бакланова

«Всегда необходим мониторинг прилегающей территории – при помощи видеокамер или дополнительного поста на улице. При появлении подозрительных личностей, немедленно закрывается входная группа и нажимается тревожная кнопка», – говорит Владимир Старцев.

Кстати, специальный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Рогоза, который освещал аналогичные трагедии в Казани и Перми в 2021 году, рассказал в рамках радиомарафона на радио «Адам» (104,5 ФМ, 12+), что нападавший в Ижевске мог хорошо знать «тонкие места» в охране школы, так как являлся ее бывшим учеником.

Общей бедой Рогоза считает нехватку квалифицированных специалистов (в данном случае, как в области психиатрии – нападавший имел диагноз, – так и в области охраны) и нехватку средств для оплаты их услуг.

«К сожалению, мы сейчас столкнулись с процессами оптимизации везде. То, что в школах нет квалифицированной охраны, – тоже результат оптимизации. У школ в бюджетах просто нет возможности нанимать хорошую охрану, поэтому сидят пенсионеры», – говорит он.

Эвакуация в день трагедии Фото: Мария Бакланова

Отчасти могли повлиять и нюансы на местах.

«В Москве у многих школ калитка может открываться только по звонку, тут же, как я понимаю, она была открыта (в школе № 88. – Прим. ред.), а даже если бы была закрыта, то под забором есть подкопы, здание можно было обойти», – рассказал Александр Рогоза.

Отметим, что через день после трагедии наш журналист повторил эксперимент с проникновением в школы. Результат был несколько лучше, чем в прошлом году, однако говорить о полной неприступности образовательных учреждений не приходится. Так, в одной из школ у постороннего человека даже не спросили документы, а в другой пост охраны оказался необъяснимо далеко от входной группы – уже за раздевалкой.

«Мы с экспертом по охране Общественной палаты Ижевска по просьбе директора одной из школ также решили проверить, как изменилась ситуация с безопасностью через несколько дней после трагедии, – рассказывает председатель Общественной палаты Ижевска 6-го созыва Анастасия Власова. – Но, увы, оказалось, что она стала еще хуже. В свое время в этой школе работал нормальный ижевский ЧОП с группой быстрого реагирования (ГБР) и квалифицированными охранниками. Но контракты на охрану заключаются на 1–2 месяца. И во время последних торгов некое уфимское предприятие сбило цену на 40 % и выиграло их. Что в результате? Даже зная о проверке, на охрану посадили двух человек, один из которых был после суток в другом месте, а второй, как предположили специалисты, вообще не соответствовал требованиям по состоянию здоровья. Согласно техническому заданию, вызвали группу реагирования данного предприятия, то есть нажали на тревожную кнопку, но никто так и не приехал. По всей видимости, ГБР в Ижевске у этого ЧОПа попросту нет. Руководство школы повторило проверку еще через несколько дней, результат – тот же».

В школах действует пропускная система Фото: Амир Закиров

Демпинг при проведении торгов – действительно одна из наиболее серьезных проблем, которые мешают привлечению надежных охранных предприятий. 14 сентября, за несколько дней до трагедии, представители удмуртского объединения работодателей в сфере охраны и безопасности (РООР ФКЦ «УДМУРТИЯ») подготовили в республиканскую прокуратуру обращение по этой проблеме (копия имеется в редакции. – Прим. ред.). Представители законопослушных региональных ЧОПов обращали внимание правоохранителей на занижение расценок со стороны заказчиков торгов и несвоевременную оплату выполненных работ. Также в обращении указан список охранных предприятий (преимущественно иногородних), которые занижали начальную цену контракта на 35–45 % и за счет этого выигрывали торги.

«Неоправданное снижение расценок приводит, в свою очередь, к неуплате установленных законом налогов и сборов, использованию персонала без соответствующей квалификации и статуса частного охранника. Снижая расценки, руководители компаний-демпингеров, пытаясь уложиться в оставшиеся суммы выплачивают персоналу заработную плату так называемым «черным налом», не оформляют охранников в штат организации, не заключают с ними трудовых договоров, зачастую необоснованно применяют упрощенную систему налогообложения, уклоняясь от уплаты налога на добавленную стоимость», – говорится в обращении. Представители ЧОП просили проверить демпингующие компании на соблюдение законодательства и повлиять на муниципалитеты в части расценок и качества услуг. Однако, судя по всему, сделать это уже не успели…

Блокировка как в банках

Но, даже если все сделано по стандартам, вероятность ЧП сохраняется. Так считает директор Гуманитарного лицея Ижевска Александр Балицкий. Он отметил, что на сегодняшний день нет способов, которые бы позволили гарантировать полную безопасность, однако есть возможность улучшить имеющуюся систему.

«К сожалению, панацеи от этой проблемы нет. Даже при всех этих мощных турникетах американского типа... Поверьте, сегодня способов удержать от подобного роста агрессии, увы, никто еще не нашел. Сегодня мы всеми силами прорабатываем технические вопросы, как в этой ситуации обеспечить блокирование учебного заведения, предотвратив проникновение преступника», – говорит директор лицея.

Кое-где рамку металлодетектора можно просто обойти. Фото: Дана Солнцева

Сейчас на входе в лицей установлены турникеты и рамки металлоискателя, территория находится под видеонаблюдением, дежурят сотрудники ЧОПа, а вход осуществляется только по электронным пропускам. Уже в октябре руководство лицея постарается обеспечить всех учителей, работающих на первом этаже, радиокнопкой, позволяющей мгновенно блокировать все двери на этаже и послать сигнал тревоги в Росгвардию. Такая система, в частности, успешно работает в банках.

«Собираются ли вводить какие-то существенные изменения в общую систему охраны школ на уровне города и республики, пока неизвестно. В первой половине октября Общественная палата Ижевска планирует собрать все ведомства в одном месте и обсудить дальнейшие шаги по укреплению безопасности в учебных заведениях.

Рабочей группой будет подготовлен проект по изменению системы охраны, основные тезисы которого мы озвучим на этом мероприятии. Со стороны редакции мы направили официальный запрос о дальнейших изменениях в Минобрнауки Удмуртии и будем внимательно следить за ситуацией», – прокомментировала директор Centre DM, председатель Общественной палаты Ижевска 6-го созыва Анастасия Власова.

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