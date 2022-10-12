41% работодателей изучают социальные сети соискателей

37% участников исследования отметили, что тщательно изучают страницы соискателей. Фото: архив

По результатам опроса, в котором приняли участие более 1000 человек, аналитикам удалось узнать, что 41% работодателей смотрят на социальные сети претендентов на вакансию. Из них 21% признались, что личные страницы кандидатов могут повлиять на решение о найме, а для 15% опрошенных мониторинг социальных сетей является формальностью. А вот 5% участников опроса подтвердили, что страницы в соцсетях прямо влияют на решение о приеме на работу.

По данным опроса, который есть в распоряжении у RT, 59% работодателей, которые приняли участие в исследовании, рассказали, что в их компании не практикуют просмотр социальных сетей кандидатов на вакансию.

Среди тех, кто просматривает профили кандидатов, 63% обращают внимание на общее впечатление от страницы. 59% указали, что смотрят на записи на страницах соискателей, а 58% считают, что важно дать оценку манере общения и поведения претендента на работу, например через его комментарии.

45% опрошенных отметили, что уделяют внимание фотографиям будущих работников. 42% респондентов смотрят только на их аватары.

А вот 37% участников исследования отметили, что тщательно изучают страницы соискателей и думают, что о человеке могут многое сказать его подписки на различные сообщества. Реже всего работодатели обращают внимание на список друзей. Этот вариант выбрали лишь 12% опрошенных.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трагедия в 88-й школе: почему профессиональная охрана не смогла ее предотвратить

5 историй жителей Ижевска, которые экстремально похудели

Мобилизованные из Удмуртии получат от республики по 50 тыс. рублей