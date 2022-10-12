В Удмуртии за сутки выявили 520 новых случаев COVID-19

Вакцинировались 705 023 жителей региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 520 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В числе заболевших 72 ребенка до 14 лет и 138 жителей региона старше 65 лет. Об этом пресс-служба регионального Минздрава.

В ковид-стационары госпитализирован 31 житель Удмуртии.

1 404 пациента выздоровели и выписались.

225 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 21 – в тяжелом, из них 9 на ИВЛ.

Умерла одна женщина, ей было 88 лет.

Вакцинировались 705 023 жителей региона, 564 315 из них получили второй компонент. 245 681 человек прошли ревакцинацию.

В целом с начала эпидемии в республике было зарегистрировано 217 336 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 200 943 пациента выздоровели. 4 095 летальных случаев, из них 3 895 - с подтвержденным диагнозом.

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