15 фото с отправки мобилизованных жителей Удмуртии

Проводить мужчин пришли их семьи, друзья и близкие Фото: Мария Бакланова

Сегодня, 11 октября, из военного комиссариата Ленинского и Первомайского районов Ижевска отправилась новая группа мобилизованных. Ранее от Удмуртии поехали 50 бойцов.

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Проводить мужчин пришли их семьи, друзья и близкие. Среди мобилизованных есть не только люди, имеющие военный опыт, но и добровольцы.

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Мужчины сели в микроавтобусы и отправились на место обучения.

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Напоминаем, что 11 октября стало известно, что мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат выплаты от региона по 50 тысяч рублей.

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

Фото: Мария Бакланова

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