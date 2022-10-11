15 фото с отправки мобилизованных жителей Удмуртии

Проводить мужчин пришли их семьи, друзья и близкие
Фото: Мария Бакланова
Сегодня, 11 октября, из военного комиссариата Ленинского и Первомайского районов Ижевска отправилась новая группа мобилизованных. Ранее от Удмуртии поехали 50 бойцов.
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Проводить мужчин пришли их семьи, друзья и близкие. Среди мобилизованных есть не только люди, имеющие военный опыт, но и добровольцы.
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Мужчины сели в микроавтобусы и отправились на место обучения.
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Напоминаем, что 11 октября стало известно, что мобилизованные и добровольцы из Удмуртии получат выплаты от региона по 50 тысяч рублей.
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
Фото: Мария Бакланова
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