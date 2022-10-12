Жительница Ижевска зарегистрировала у себя в квартире 24 иностранцев

Женщина предоставляла эту услугу за деньги
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В столице Удмуртии полицейские задержали 47-летнюю безработную женщину. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, за последние несколько месяцев она зарегистрировала у себя в квартире 24 иностранцев.
Ижевчанка за деньги ставила на учет, прибывших в Ижевск, граждан других стран, но не предоставляла им жилье в своей квартире.
Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России». Женщине грозит тюремный срок до 3 лет.
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Сгоревшую машину с трупом нашли в Удмуртии
В Удмуртии начали строить контейнерные площадки из переработанного пластика
15 фото с отправки мобилизованных жителей Удмуртии