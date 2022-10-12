Жительница Ижевска зарегистрировала у себя в квартире 24 иностранцев

Женщина предоставляла эту услугу за деньги Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В столице Удмуртии полицейские задержали 47-летнюю безработную женщину. Как сообщает пресс-служба МВД по региону, за последние несколько месяцев она зарегистрировала у себя в квартире 24 иностранцев.

Ижевчанка за деньги ставила на учет, прибывших в Ижевск, граждан других стран, но не предоставляла им жилье в своей квартире.

Возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в России». Женщине грозит тюремный срок до 3 лет.

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