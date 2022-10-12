Россияне начинают задумываться о переходе на фриланс

Россияне также выделили ряд преимуществ работы фрилансером. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Недавно сервис «Работа.ру» провел опрос среди жителей России на тему фриланса. Ответами россиян и их мнениями о таком формате работы поделился RT.

По результатам опроса, 38% жителей России ответили, что рассматривают фриланс, как вариант для построения карьеры. 21 % опрошенных не согласились с ними и еще 41 % не задумывались о фрилансе.

Россияне также выделили ряд преимуществ работы фрилансером. Так, 78 % из них поделились, что их привлекает возможность работы «на удаленке» и еще 75 % выделили самостоятельный выбор графика.

Опрошенные также отметили, как плюсы большой заработок и возможность переезда в другой город или страну.

На вопросы сервиса ответили более 3 тысяч жителей всех регионов страны.

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