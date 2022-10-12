Впервые в Удмуртии ввод жилья достиг более 1 млн кв. метров

В эксплуатацию ввели 43 многоквартирных дома. Фото: @a.brechalov

С января по сентябрь текущего года в республике ввели в эксплуатацию более 1 млн кв.м. жилья. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Основным объемом стали частные застройки. Наиболее активными строителями стали жители Малопургинского, Увинского, Завьяловского и Якшур-Бодьинского районов.

«Введены в эксплуатацию 43 многоквартирных дома, это около 400 тыс. кв.м. 30 МКД построено в Ижевске, 10 — в Завьяловском районе, по одному дому — в Воткинске, Глазове и Сарапуле», – поделился Бречалов.

Глава региона также подчеркнул, что таких цифр Удмуртия достигла впервые.

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