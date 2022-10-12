Житель Удмуртии незаконно вырубил деревья на сумму более 370 тысяч рублей

Мужчина срубил 25 деревьев. Фото: сайт МВД по Удмуртии

В Дебесском районе полиция задержала жителя поселка Кес в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба МВД по республике он занимался незаконной вырубкой леса.

Мужчина срубил 25 елей и сосен и в будущем планировал их продать. Для вывозки срубленных деревьев он арендовал трактор. Но не успел – полиция задержала его на месте.

Нанесенный ущерб составил 370 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фото: сайт МВД по Удмуртии

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Жителям Ижевска представили проект благоустройства набережной

Впервые в Удмуртии ввод жилья достиг более 1 млн кв. метров

Сгоревшую машину с трупом нашли в Удмуртии