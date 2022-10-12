Пьяный мужчина врезался в автомобиль молодой девушки в Ижевске

Мужчина не соблюдал дистанцию. Фото: @gibdd_18

Вчера, 11 октября, около 10 часов вечера 39-летний пьяный водитель автомобиля «Форд Фокус», не соблюдая дистанцию, врезался в «Тойоту Королла». Об этом сообщает пресс-служба госавтоинспекции Удмуртии.

Авария произошла напротив дома № 2 на улице Орджоникидзе.

В результате ДТП 29-летняя девушка получила травмы.

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