Особый противопожарный режим отменили в лесах Удмуртии

Противопожарный режим действовал в республике на протяжении 6 месяцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

10 октября был снят особый противопожарный режим, действовавший в лесах Удмуртии с 6 мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов республики.

«Погодные условия способствовали снижению класса пожарной опасности в наших лесах. Но пожароопасный период не завершен, в связи с чем, призываю жителей не пренебрегать требованиями правил пожарной безопасности», – прокомментировал руководитель минприроды Удмуртии Денис Удалов.

Ведомство также напомнило о необходимости соблюдения требований правил пожарной безопасности в лесу.

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