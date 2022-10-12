Гороскоп на 13 октября: Весов ждут забавные знакомства, а Львов – эксперименты в постели

Прогноз для жителей Удмуртии на четверг Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Овен

День готовит вам что-то неожиданное. Вы сможете попробовать или узнать нечто новое. Вероятно, вы уйдете в новую тему с головой. Но если у вас есть старые обязательства и незавершенные дела, не забывайте о них.

Телец

Окружающие будут проявлять к вам внимание и заботу, делать приятные комплименты. Не нужно их в чем-то подозревать, просто вас ценят, и сегодня многим захочется сказать об этом вслух. А вот если кто-то рядом с вами отмалчивается и смотрит в сторону, с таким человеком нужно быть осторожнее.

Близнецы

Когда вы в последний раз посещали своего терапевта? И зубного? Обследовались по хроническим заболеваниям? Пора сходить, вот и организм вам тоже подсказывает. Больше отдыхайте, к физической нагрузке подходите осмотрительно.

Рак

Сегодня у вас велика вероятность упадка сил, возможно, это связано с чрезмерной активностью в прошлые дни. Звезды советуют разгрузить нервную систему, заняться чем-то успокаивающим и созидательным. По возможности, останьтесь работать из дома – в офисе вас будет раздражать суета.

Лев

Для вас это день экспериментов. А уж в какой сфере – выбирать вам. Кому-то ближе кулинария, кто-то решит неожиданным образом обновить интерьер, а кто-то будет экспериментировать в постели. Например, приобретет новый ортопедический матрас или подушку из трав. А вы что подумали?..

Дева

Ваши родные и близкие соскучились по вашему вниманию. Понятно, что у вас куча дел, но совсем-то уж отстраняться от людей не нужно. Если вам некогда общаться, просто честно в этом признайтесь и позовите на помощь – общее занятие иногда важнее задушевных разговоров.

Весы

Вас ожидают новые знакомства. Они вряд ли будут такими уж полезными, но могут оказаться приятными или просто забавными. Однако возлагать какие-то надежды на этих людей не стоит, через неделю-другую они могут уйти из вашей жизни так же внезапно, как и появились.

Скорпион

Звезды подготовили для вас какую-то головоломку, разгадать которую получится далеко не сразу. Зато скучать вам сегодня точно не придется. Можете позвать на помощь Львов, Дев или Водолеев. Или Интернет.

Стрелец

У вас объявился тайный поклонник. Он настолько скрытен, что поначалу его знаки внимания могут даже пугать. Но не переживайте, это хороший человек, просто он не знает, с чего начать общение, волнуется и совершает ошибки. Будьте снисходительны, и это вознаградится.

Козерог

Сегодня вы будете весь день разгребать проблемы, созданные кем-то другим. Ваше недовольство понятно, но в ситуации найдутся и плюсы. Например, вы станете тем, кто предотвратит катастрофу, и вам все будут очень благодарны. Или же вы откроете для себя новое поле деятельности.

Водолей

Вы почувствуете необходимость остаться наедине со своими мыслями. Но звезды предостерегают от полного замыкания в себе, рекомендуется поделиться своими переживаниями с кем-то близким. Возможно, окажется, что на самом деле причина вашего волнения в пустяках.

Рыбы

Удача сегодня на вашей стороне, однако звезды предостерегают: не теряйте голову. Не стоит сегодня сильно полагаться на других людей. Они могут повести себя несерьезно и безответственно, а от чужих ошибок никакая удача не спасет. Контроль с вашей стороны необходим, даже если все хорошо.

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