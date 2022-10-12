Скончалась заслуженная работница здравоохранения Удмуртии Галина Кулагина

Галина Григорьевна Кулагина. Фото: @minzdrav18

11 октября после продолжительной болезни скончалась заслуженная работница здравоохранения Удмуртии и почетная гражданка Глазова Галина Григорьевна Кулагина. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии, женщине было 76 лет.

45 лет своей жизни Кулагина посвятила медицине. 30 из них она трудилась в должности заместителя главврача по амбулаторно-поликлинической части в Глазовской центральной районной больнице.

«Коллеги уважали и любили ее, как строгого, но справедливого руководителя, энергичного и инициативного человека, болеющего душой за медицину и пациентов. Даже после выхода на заслуженный отдых в 2018 году она сохранила свою активную позицию, продолжала участвовать в жизни больницы и города», - говорится в сообщении.

Проститься с Галиной Григорьевной Кулагиной можно 13 октября в Ледовом дворце «Глазов Арена» с 10.30 до 12.00. Отпевание пройдет в храме на площади Свободы в 12.30.

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