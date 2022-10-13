Житель Удмуртии задержал вора, пытавшегося украсть детскую копилку

Житель Воткинска сумел задержать воришку, который проник в его дом
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Житель Воткинска сумел задержать воришку, который проник в его дом. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.
Вор через окно проник в дом мужчины. Осмотрелся и в сумку сложил ноутбук, шкатулку с ювелирными украшениями, деньги и даже детскую копилку.
Но неожиданно вернулся хозяин дома. Он скрутил нерадивого воришку и позвонил в полицию. Пока следственно-оперативная группа ехала на место происшествия, удерживал злоумышленника.
Вором оказался 47-летний ранее судимый житель Воткинского района. Общая сумма едва непохищенного имущества составляла почти 120 000 рублей.
Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту покушения на совершение кражи путем незаконного проникновения в жилище возбуждено уголовное дело.
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