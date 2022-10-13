Житель Удмуртии задержал вора, пытавшегося украсть детскую копилку

Житель Воткинска сумел задержать воришку, который проник в его дом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Житель Воткинска сумел задержать воришку, который проник в его дом. Об этом сообщает МВД по Удмуртии.

Вор через окно проник в дом мужчины. Осмотрелся и в сумку сложил ноутбук, шкатулку с ювелирными украшениями, деньги и даже детскую копилку.

Но неожиданно вернулся хозяин дома. Он скрутил нерадивого воришку и позвонил в полицию. Пока следственно-оперативная группа ехала на место происшествия, удерживал злоумышленника.

Вором оказался 47-летний ранее судимый житель Воткинского района. Общая сумма едва непохищенного имущества составляла почти 120 000 рублей.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту покушения на совершение кражи путем незаконного проникновения в жилище возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Пьяный мужчина врезался в автомобиль молодой девушки в Ижевске

Скончалась заслуженная работница здравоохранения Удмуртии Галина Кулагина

Россияне начинают задумываться о переходе на фриланс