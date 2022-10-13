В Удмуртии за сутки выявили 419 новых случаев COVID-19

1 720 жителей региона выздоровели, их выписали Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 13 октября в республике выявлено 419 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 64 ребенка до 14 лет и 105 человек старше 65 лет.

1 720 жителей региона выздоровели, их выписали.

211 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести, 21 – в тяжелом состоянии, 8 из них на ИВЛ.

Всего на 13 октября в Удмуртии зарегистрировано 217 755 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 202 663 жителей региона выздоровели. За время пандемии в регионе зафиксировано 4 095 летальных случаев.

Как минимум первым компонентом вакцины от коронавируса привились 705 023 жителя Удмуртии. Из них 564 315 прошли через оба этапа вакцинации. 245 681 жителей Удмуртии прошли ревакцинацию.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Граффити художницы из Ижевска участвует в конкурсе стрит-арта «ФормART»

Житель Удмуртии задержал вора, пытавшегося украсть детскую копилку

Особая помощь: в Удмуртии работает общественное движение для тех, кто потерял близких