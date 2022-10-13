Граффити художницы из Ижевска участвует в конкурсе стрит-арта «ФормART»

Фото: formartpfo.ru

Граффити художницы из Ижевска Татьяны Трусовой, которое недавно появилось на одном из домов на перекрестке улиц Удмуртская и Майская, участвует в фестивале стрит-арта Приволжского федерального округа (ПФО) «ФормART».

На рисунке «Город на Иже» Татьяна изобразила достопримечательности Ижевска: собор Александра Невского, мотоцикл «Иж» и неофициальный символ республики и города – лося.

Фото: formartpfo.ru

Всего в рамках фестиваля художники нарисовали 14 граффити в своих городах. До 23 октября объявлено народное голосование за определение лучшего рисунка.

Чтобы отдать свой голос за граффити Татьяны, нужно позвонить по бесплатному номеру телефона 8 (800) 301-50-23 и набрать номер финалиста – 5. С каждого номера телефона учитывается один голос.

Посмотреть все 14 работ участников конкурса можно на сайте formartpfo.ru

Кстати, «Комсомолка» уже рассказывала о Татьяне и о том, как она начала рисовать граффити.

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