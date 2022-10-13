Врач рассказала о вреде лечения ОРВИ народной медициной

У каждого народного способа есть противопоказания Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Как оказалось, использование народной медицины может не только не оказать должного эффекта при лечении, а даже наоборот – навредить больному. Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская в своей беседе с RT рассказала о вреде применения горчичников, банок и растирания уксусом.

«Горчичники, банки, парение ног оказывают согревающий эффект на тело и стимулируют кровообращение. Это заставляет организм мобилизовать собственные ресурсы и процессы. Однако необходимо запомнить главное: эффективность перечисленных народных методов в лечении и профилактике простудных заболеваний научно не доказана», – заявила врач.

Кроме того, у некоторых больных может быть ряд ограничений по здоровью. И, если не соблюдать определенные правила лечения, то можно только ухудшить протекание болезни.

«Например, при повышении температуры в острой фазе ОРВИ и других инфекционных заболеваний дыхательных путей «горячие» процедуры могут создать дополнительную нагрузку на организм, только усугубляя воспаление. Применение банок, в свою очередь, может повредить кровеносные сосуды из-за механического втяжения кожи при вакуумном воздействии», – рассказала Демьяновская.

Женщина также отметила, что растирание уксусом или спиртом только способствует повышению температуры. Потому что это резко снижает температуру кожи, что приводит к сужению сосудов. Такие методы лечения строго запрещены для детей.

У каждого народного способа есть противопоказания, и, если их не учитывать, можно серьезно навредить здоровью.

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