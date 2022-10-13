Сарапул занял второе место среди самых здоровых моногородов в России

Фото: сайт министерства здравоохранения Удмуртии

Сарапул занял второе место в всероссийском конкурсе «Лучшие корпоративные и муниципальные программы Общественного здоровья». Об этом сообщает пресс-служба минздрава Удмуртии.

Конкурс проводился в рамках нацпроекта «Демография».

Всего было отправлено несколько сотен заявок. Оценивая города, жюри учитывало наличие муниципальных программ укрепления общественного здоровья, применение их на практике, а также эффективность борьбы с вредными привычками среди жителей города.

По итогам конкурса Сарапул занял второе место в номинации «Здоровый моногород».

«Благодаря активной реализации приоритетных национальных проектов Сарапулу удалось сделать большой шаг вперед в плане развития инфраструктуры для популяризации здорового образа жизни. В городе есть современные стадионы и площадки для занятий физической культурой на свежем воздухе, развиваются возрастные клубы ЗОЖ, возле образовательных учреждений созданы многофункциональные площадки, работают всевозможные кружки и секции, в которых могут заниматься как дети, так и взрослые. Также город участвует в программах модернизации первичного звена здравоохранения, создает условия для привлечения молодых медицинских кадров», - отметил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Граффити художницы из Ижевска участвует в конкурсе стрит-арта «ФормART»

Житель Удмуртии задержал вора, пытавшегося украсть детскую копилку

В Ижевске вновь заработают выездные пункты вакцинации