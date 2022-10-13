В Ижевске вновь заработают выездные пункты вакцинации

Вакцинироваться можно будет в 3 торговых центрах Ижевска Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ижевске возобновляют работу выездные пункты вакцинации в торговых центрах. Как сообщает минздрав Удмуртии, можно будет поставить прививку не только от коронавируса, но и от гриппа.

Прививочные бригады начинают работать уже сегодня. Вакцинироваться можно будет по следующим адресам:

ТЦ «Сигма» ( переулок Широкий, 53) — 13 и 14 октября с 12:00 до 17:00;

ТЦ «Флагман Дисконт» (улица Удмуртская, 255в) — 13, 14 октября с 15:00 до 19:00.

ТЦ «Талисман» (улица Холмогорова, 11) — 14 октября с 15:00 до 19:00.

Желающим поставить прививку при себе нужно будет иметь паспорт и полис ОМС.

Напоминаем, что сегодня «Комсомолка» уже поделилась статистикой заболевания COVID-19 по республике на 13 октября.

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