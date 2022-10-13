Судебные приставы в Удмуртии приостанавливают взыскание долгов с мобилизованных

Заявление могут также написать родственники мобилизованных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Удмуртии начали прием заявлений от мобилизованных о временном приостановлении взыскания долгов. Как сообщает пресс-служба республиканского управления федеральной службы судебных приставов России, это организовано для помощи солдатам, участвующих в СВО.

Получить консультацию и подать заявление данная категория должников сможет сразу на сборных пунктах военкоматов республики. После этого будут приняты определенные меры по приостановлению взыскания долгов.

«В отношении должников-мобилизованных граждан, убывших за пределы места проживания, заявление о приостановлении исполнительного производства могут написать близкие родственники в отделах структурных подразделений службы судебных приставов, где ведется исполнительное производство», – проинформировали в сообщении.

На данный момент такую консультацию уже получили более 150 должников.

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