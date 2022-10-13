Гороскоп на 14 октября: Водолеев ждет интрига в отношениях, а Львам придется стать жилеткой для слез

Каждый хочет ненадолго заглянуть в будущее. Поэтому астролог из Ижевска составил гороскоп для каждого знака зодиака на ближайшие сутки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Каждый хочет ненадолго заглянуть в будущее. Поэтому астролог из Ижевска составил гороскоп для каждого знака зодиака на ближайшие сутки.

ОВЕН

Понять, как приумножить ваше финансовое состояние, вам поможет интуиция. Доверьтесь ей, в таком случае вы ничего не потеряете. Будьте терпеливы, поскольку сверху просто так ничего не упадет. Также задумайтесь о контроле своих эмоций – с вами захотят выйти на конфликт.

ТЕЛЕЦ

Этот день отлично подходит для того, чтобы заняться привычными делами. Не переживайте, заботы не потребую от вас больших усилий. Во второй половине дня соберитесь с мыслями. Это поможет обдумать важное решение, которое вы откладывали долгое время.

БЛИЗНЕЦЫ

Для вас звезды подготовили неожиданные встречи и приятные знакомства. В этот день вы можете позволить себе побыть ребенком. Не забывайте о работе, остальные проблемы оставьте на второй план. Во вторую половину дня вам придется взять на себя роль лидера.

РАКИ

У вас сегодня будет много встреч, переговоров и переездов, что вполне естественно для такого дня. Но не стоит забывать и о ваших родных, которые будут нуждаться в вашем внимании. В конце дня вы почувствуете усталость, но это не повод для того, чтобы отказаться от встречи с друзьями. День не подходит для серьезных дискуссий, а также для обсуждения важных вопросов.

ЛЕВ

Ваше окружение будет нуждаться в общении с вами. Будьте готовы к тому, что придется подставить дружеское плечо поддержки. Не бойтесь быть жилеткой для слез – так вы получите много полезной информации, почти не прикладывая для этого усилий. Некоторые будут настолько вами очарованы, что будут готовы раскрыть все свои секреты.

ДЕВА

Вас будут ждать небольшие трудности, но особенно переживать из-за них не стоит. Приобретенный опыт и знания подскажут верные решения, чтобы справиться со сложными делами. В денежных вопросах рассчитывайте на себя. Так вы сможете избежать ошибок.

ВЕСЫ

Первая половина дня не пройдет без разногласий. Из-за того, что вам захочется показать всю свою правоту, придется пожертвовать малой частью своих знакомых. Вторая половина дня пройдет спокойно и без скандалов. Чтобы приобретенный за день негатив исчез, проведите время в кругу семьи.

СКОРПИОН

Этот день отлично подойдет для отдыха в приятной компании. Скорее всего, вы сможете найти приключения в тех местах, где раньше их не замечали. Позвольте себе немного расслабиться от напряженных будней. После хорошего досуга, ваша работа пойдет в гору.

СТРЕЛЕЦ

Склонность к расточительности не заставит себя ждать. Будьте осторожны, не спешите с покупками, а лучше вообще обойтись без шопинга. Чуть позже вы поблагодарите себя за экономию. В остальном день будет благоприятным.

КОЗЕРОГ

Ваше желание не сидеть без дела донеслось до звезд. Поэтому вы возьметесь за решение очереди новых задач. Многие захотят пойти за вами, поскольку сможете вдохновить даже тех, кто прежде в вас не верил. Этот день подходит для того, чтобы начинать учиться: вы сможете быстро запоминать необходимую информацию.

ВОДОЛЕЙ

В вашу жизнь войдет интрига в отношениях. Скорее всего, вам поступит предложение, от которого вы не сможете отказаться. Неожиданное событие натолкнет на интересные мысли, а сердце подскажет, куда двигаться дальше. Будьте готовы к кардинальным изменениям.

РЫБЫ

Бросьте все планы, составленные раньше. В этот день вы сможете плыть по течению и принимать решения уже на ходу, а также будет возможность поэкспериментировать. Вторая половина дня будет богата на хорошие новости о самых близких людях. Возможны приятные события в семье.

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