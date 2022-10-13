В Удмуртии мужчина сбил 77-летнего пенсионера

Мужчину сбили на нерегулируемом пешеходном переходе. Фото: chp_dtp_udmurtiya

12 октября в Глазове 21-летний водитель сбил 77-летнего пенсионера. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Дорожная авария произошла у дома № 15 на улице Сибирская. Водитель автомобиля «Богдан-2110» сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

В сообщении также подчеркнули, что водитель за год своего стажа за рулем уже более 16 раз привлекался к административной ответственности за нарушение требований ПДД.

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