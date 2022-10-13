Мужчину из Ижевска задержали за кражу 5 велосипедов

Мужчина уже был ранее судим Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ижевске задержали 39-летнего ранее судимого местного жителя. Как сообщает пресс-служба мужчина обвиняется в краже велосипедов.

Мужчина проникал в подъезды домов и выносил из них велосипеды. На данный момент известно о 5 кражах в Индустриальном и Октябрьском районах Ижевска.

Полиция изъяла часть похищенных велосипедов. Возбуждено уголовное дело.

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