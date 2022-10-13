Инструкторы воткинского клуба «Десантник» добровольно отправились в зону проведения СВО

Фото: пресс-служба администрации Воткинска
Наставники ВПК «Десантник» в Воткинске добровольцами отправились в зону спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Группу возглавил руководитель клуба и депутат Воткинской городской Думы Руслан Шаймарданов.
«Руслан Шаймарданов - человек с активной гражданской позицией, организатор и участник многих городских и республиканских мероприятий, уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодежи», - подчеркнули в сообщении.
Напоминаем, что недавно из Удмуртии на учения отправилась новая группа мобилизованных. «Комсомолка» поделилась трогательными фотографиями с проводов.
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