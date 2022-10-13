Происки «чупакабры» в одном из СНТ под Ижевском: собственники жалуются на убийства животных

Пострадавшие вызвали участкового. Фото: @hunterfishingudm18

Собственники участков в СНТ «Успех» недалеко от деревни Малая Венья в Удмуртии сообщили о убийстве и краже домашних животных. Об этом они рассказали в группе «ИГГС охота, рыбалка, грибы Удмуртия» в «ВКонтакте».

«Разорвали сетку и у животных выпили всю кровь. Так же 2 кролика было унесено с собой. С особой силой так же были сломаны замки, хотя щеколда без проблем открывалась. Следов ног человека не обнаружили», – поделились своей бедой потерпевшие.

На место преступления был вызван участковый.

Напоминаем, что ранее в этой деревне неизвестный зверь уже появлялся и убивал домашний скот местных жителей. Тогда, разобраться с «чупакаброй» глава региона Александр Бречалов поручил лично главе Завьяловского района.

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