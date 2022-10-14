14 октября в Ижевске ожидаются небольшие дожди и до +10 градусов

Какая погода ждет ижевчан в пятницу
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на эту пятницу.
Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 14 октября в Ижевске ожидается облачная погода. Температура воздуха в столице Удмуртии составит +8..+10 °С. Временами пройдут небольшие дожди. Скорость северо-западного ветра достигнет 3-8 м/с.
К вечеру по данным Росгидрометцентра столбик термометра опустится до +5 °С. Ветер изменится на западный, его скорость составит около 2 м/с. Дожди продолжатся.
Желаем вам отличного дня!
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