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Общество14 октября 2022 2:32

14 октября в Ижевске ожидаются небольшие дожди и до +10 градусов

Прогноз на день и вечер
Екатерина АРДАШЕВА
Какая погода ждет ижевчан в пятницу

Какая погода ждет ижевчан в пятницу

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на эту пятницу.

Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 14 октября в Ижевске ожидается облачная погода. Температура воздуха в столице Удмуртии составит +8..+10 °С. Временами пройдут небольшие дожди. Скорость северо-западного ветра достигнет 3-8 м/с.

К вечеру по данным Росгидрометцентра столбик термометра опустится до +5 °С. Ветер изменится на западный, его скорость составит около 2 м/с. Дожди продолжатся.

Желаем вам отличного дня!

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