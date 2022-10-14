До 2 лет лишения свободы грозит жителю Удмуртии за гибель 4-летнего внука

Трагедия произошла в Киясовском районе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Удмуртии завершилось расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Киясовского района, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности собственному маленькому внуку. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Напомним, трагедия произошла этим летом. Как было установлено в ходе следствия, все случилось 2 августа. Обвиняемый выполнял на тракторе сельскохозяйственные работы. 4-летнего ребенка он взял с собой в кабину. Во время движения малыш выпал через незапертое ветровое окно прямо под колеса машины, и дедушка случайно на него наехал. В результате полученных травм ребенок скончался на месте.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в суд, и теперь мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

4 случая бешенства зарегистрированы в Удмуртии за 2022 год

14 октября в Ижевске ожидаются небольшие дожди и до +10 градусов

Женщина из Ижевска оформила в кредит и перевела мошенникам более 800 тысяч рублей

Завершается ремонт Загородной улицы в Ижевске