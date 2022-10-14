В Удмуртии за сутки выявили 406 новых случаев COVID-19

1 746 жителей Удмуртии выздоровели и выписались. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Удмуртии за минувшие сутки выявили 406 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 44 ребенка до 14 лет и 113 жителей региона старше 65 лет. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

1 746 жителей Удмуртии выздоровели и выписались.

211 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней тяжести, 22 – в тяжелом, 11 из них на ИВЛ.

1 человек умер. Мужчине было 78 лет.

Вакцинировались 705 023 человека. 564 315 – получили второй компонент. 245 681 жителей региона прошли ревакцинацию.

Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 218 161 лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции. 204 409 человек выздоровели. 4 896 летальных случаев, из них 3 896 – с подтвержденным диагнозом.

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