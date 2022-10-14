4 случая бешенства зарегистрированы в Удмуртии за 2022 год

Около 70 % пострадавших – взрослые люди Фото: Анатолий ЖДАНОВ

За девять месяцев текущего года 3 346 жителей Удмуртии пострадали от укусов животных. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

Среди тех, кто подвергся нападению, было 1 104 ребенка до 14 лет.

При этом среди животных были зарегистрированы четыре случая бешенства: по одному случаю в Граховском и Киясовском районах и два случая в Сарапульском районе. Тем, кто пострадал от укусов этих зверей, был назначен полный курс лечебно-профилактической вакцинации от бешенства.

Также в ведомстве отметили, что несмотря на общую внушительную цифру, показатель обращаемости в медорганизации по поводу укусов остается на уровне аналогичного периода 2021 года и составляет 224,1 на 100 тысяч населения.

Наибольшее число укусов было зарегистрировано в Кизнерском, Завьяловском, Камбарском, Киясовском и Вавожском районах.

Курс иммунизации против бешенства получили 3 059 человек и 120 укушенных жителей от него отказались. Еще 323 человека решили не продолжать курс.

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