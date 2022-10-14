Пострадавшие в стрельбе в школе № 88 Ижевска дети сейчас находятся в санатории «Ласточка»

На следующей неделе в санаторий приедет еще 60 человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

На данный момент 21 ученика школы № 88 отправили на бесплатное лечение в ижевском санатории «Ласточка». Об этом сообщает вице-премьер регионального правительства Эльвира Пинчук на своей странице в «ВКонтакте».

На следующей неделе в санаторий приедет еще 60 человек.

В «Ласточке» дети могут воспользоваться консультацией психологов, осмотром у специалистов, ЛФК, массажем, физиолечением и бассейном.

Еще 10 человек продолжают получать лечение в стационарах: 1 ребенок госпитализирован в республиканской клинической больнице и 9 других – в больницах Москвы.

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