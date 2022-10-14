Еще 288 тысяч доз вакцины от гриппа поступило в Удмуртию

С начала прививочной кампании в Удмуртии вакцинировались уже 302 285 жителей региона Фото: Олег ЗОЛОТО

Продолжается прививочная кампания против группа. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения по Удмуртии, в республику доставили новую партию вакцин «Совигрипп» в размере 288 тысяч единиц.

На данный момент с начала прививочной кампании вакцинировались уже 302 285 жителей региона, более 123 тысяч из которых – дети.

«Вирус гриппа опасен тем, что обладает способностью растворять защитный слизистый слой верхних дыхательных путей, открывая путь другим инфекциям и бактериям, в том числе и новой коронавирусной инфекции. Поэтому блокировка этого фермента вируса гриппа – одна из основных задач вакцинации», - пояснил врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Станислав Исупов.

Прививочная кампания продлится в Удмуртии до 1 декабря. В планах минздрава привить за это время 60 % населения.

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