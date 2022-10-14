Власти Удмуртии провели в дом мамы мобилизованного солдата отопление и электричество

Семьи всех мобилизованных из Удмуртии взяли на контроль. Фото: страница Константина Русинова в «ВКонтакте»: @id402315090

Администрация Завьяловского района посетила дом матери одного из мобилизованных в Удмуртии мужчин. Об этом сообщает Udm-Info.

«Сегодня навестили маму нашего бойца и проверили ход решения проблемных вопросов. В настоящее время восстановлено электроснабжение в доме, обеспечена работа отопления и подключена стиральная машина», – поделился глава Завьяловского района Константин Русинов на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Также глава района отметил, что семьи всех мобилизованных из Удмуртии бойцов взяли на контроль для оказания необходимой помощи.

«Наши мобилизованные земляки, несущие воинскую службу, обязательно должны чувствовать крепкий тыл и заботу о своих семьях», – подчеркивается в сообщении.

Напоминаем, что 11 октября от Удмуртии на учения отправилась новая группа мобилизованных. «Комсомолка» поделилась трогательными фотографиями с проводов.

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