15 и 16 октября жители Ижевска могут помочь благотворительному фонду для помощи животным

Фонд будет работать с 9:00 до 23:00 в кофейне «Хаски Кофе». Фото: архив КП

Традиционно осень стала не только сезоном больших свитеров и пожелтевшей листвы, но и временем, когда горе-хозяева бросают своих домашних питомцев на улицах. Чтобы помочь братьям нашим меньшим, зооволонтеры Удмуртии решили начать небольшую кампанию. «Комсомолка» узнала, как и где горожане могут помочь бедным животным.

Фонд «ИГГС» и кофейня «Хаски Кофе» открыли сбор средств и вещей первой необходимости для помощи питомцам.

«С чем связано то, что животных оставляют? Скорее всего, с возвращением в квартиры, где становится понятным, что собака – это шерсть, грязь. С ними гулять даже в плохую погоду нужно, а еще кормить, поить, заботиться. Многие вдруг понимают, что они это делать не готовы. А так как усыплять здоровое животное запрещено, то их выставляют на улицу», – прокомментировала эту ситуацию «Комсомолке» член команды по ездовому спорту «Удмурт Бандитъес» и администратор группы «Помощь Хаски» Анна Мамонтова.

Зооволонтеры очень нуждаются в одноразовых пеленках, одеялах, корме, кашах, полотенцах, постельном белье и шприцах. Отдельно они выделяют необходимость в таких лекарствах, как «Амоксиклав», «Гептрал», «Циклоферон», «Баралгин» и т.д.

Протянуть лапу помощи волонтерам и нуждающимся животным можно в эти выходные, 15 и 16 октября, с 9:00 до 23:00 в кофейне «Хаски Кофе» по адресу: ул. Карла Маркса, 244 (павильон напротив ЦУМа).

Если у вас нет возможности лично посетить кофейню, то вы можете помочь братьям нашим меньшим переводом денег.

Реквизиты:

Номер телефона: 89127627900

Номер карты: 4276 1609 2491 8114

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