В Удмуртии появится логистический центр Wildberries

Благодаря центру сократятся сроки доставки товаров. Фото: @a.brechalov

В Сарапуле начали строить логистический центр Wildberries. Об это сообщил глава региона Александр Бречалов на своей официальной странице в «ВКонтакте».

Центр станет одним из крупнейших работодателей в Сарапуле. Для жителей города появится 2 500 новых вакансий.

«Центр позволит нашим производителям сократить логистические расходы и сроки доставки товаров. Гораздо быстрее свои заказы будут получать и жители республики», – подчеркнул Бречалов.

Глава Удмуртии также добавил, что в этом году жители республики стали делать заказы online в 3 раза чаще. В этом году объем покупок на Wildberries составил 4,6 млрд рублей.

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